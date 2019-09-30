Посол Германии: Хотим, чтобы Азербайджан и ЕС вскоре подписали новое соглашение

Германия заинтересована в сотрудничество с правительством Азербайджана. Как сообщает Report, об этом на пресс- конференции заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.
"Хотим, чтобы Азербайджан и ЕС вскоре подписали новое соглашение, так как это способствует укреплению экономических связей, в частности с Германией. Мы хотим видеть в Азербайджане еще больше немецких предпринимателей, чтобы они приезжали и делились своим опытом. Хотим видеть этот регион более спокойным и стабильным",- сказал он.
Посол также отметил важность сотрудничества в рамках международных организаций. "Германия до 2020 является председателем в Совбезе ООН. Мы хотели бы продолжить свое сотрудничество с Азербайджаном также в рамках этой структуры. Кроме того Германия с осени этого года будет председательствовать в Совете Европы. И мы хотим содействовать тому, чтобы Азербайджан еще теснее сотрудничал с европейскими организациями",- подытожил посол.
Tural AsadiАвтор новости