 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Франции в Азербайджане обсудит с Анджеем Каспшиком ситуацию на линии соприкосновения войск

    Паскаль Монье проведет встречу с находящимся с визитом в Баку личным представителем действующего председателя ОБСЕ

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Посол Франции в Азербайджан Паскаль Монье проведет встречу с находящимся с визитом в Баку личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Франции. По его словам в ходе встречи будет обсуждена ситуация на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск. 

    Напомним, 12 ноября армянский военный вертолет Ми-24 был сбит в 1700 метров на северо-востоке от села Кенгерли Агдамского района при попытке атаковать позиции ВС Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi