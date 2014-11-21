Посол Франции в Азербайджане обсудит с Анджеем Каспшиком ситуацию на линии соприкосновения войск

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Посол Франции в Азербайджан Паскаль Монье проведет встречу с находящимся с визитом в Баку личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Франции. По его словам в ходе встречи будет обсуждена ситуация на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.

Напомним, 12 ноября армянский военный вертолет Ми-24 был сбит в 1700 метров на северо-востоке от села Кенгерли Агдамского района при попытке атаковать позиции ВС Азербайджана.