Посол Эстонии высоко оценила гуманитарную помощь Азербайджана Украине

Новый посол Эстонии в Баку Тиина Нирк высоко оценила гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном Украине.

Как сообщает Report, об этом она заявила на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он также отметила, что Азербайджан занимает важное положение на Среднем коридоре. Посол подчеркнула наличие хорошего потенциала для расширения партнерства во многих сферах, включая политический диалог, бизнес, информационные технологии, логистику и другие направления.

Тиина Нирк коснулась широких возможностей для сотрудничества в сфере образования, отметив, что в Эстонии обучаются около 200 азербайджанских студентов.