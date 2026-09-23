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    Estoniya səfiri Azərbaycanın Ukraynaya humanitar yardım etməsini yüksək qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 11:19
    Estoniya səfiri Azərbaycanın Ukraynaya humanitar yardım etməsini yüksək qiymətləndirib

    Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunan səfiri Tiina Nirk rəsmi Bakının Ukraynaya humanitar yardımlarını yüksək qiymətləndirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə o, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olarkən deyib.

    Bundan başqa diplomat Azərbaycanın Orta Dəhlizdə mühüm mövqedə yerləşdiyini qeyd edən səfir bir çox sahədə, o cümlədən siyasi dialoq, biznes, informasiya texnologiyaları, logistika və digər istiqamətlər üzrə tərəfdaşlığı genişləndirmək üçün yaxşı potensialın olduğunu deyib.

    Tiina Nirk təhsil sahəsində də əməkdaşlıq baxımından geniş imkanlara toxunaraq, bu xüsusda 200-ə yaxın azərbaycanlı tələbənin Estoniyada təhsil aldığını qeyd edib.

    İlham Əliyev Tiina Nirk Azərbaycan-Estoniya əlaqələri
    Посол Эстонии высоко оценила гуманитарную помощь Азербайджана Украине
    Estonia's newly appointed envoy commends Azerbaijan's humanitarian aid to Ukraine

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