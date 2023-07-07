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Посол Черногории: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном во многих областях

Посол Черногории: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном во многих областях 17:03
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 18:10
Посол Черногории: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном во многих областях

”Есть много областей, в которых Черногория и Азербайджан могут сотрудничать, и я считаю, что важно использовать наши сильные политические связи, чтобы довести экономические отношения до еще более высокого уровня".

Об этом в интервью Анкарскому бюро Report заявил чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Азербайджане Периша Кастратович.

"Туризм - наша важнейшая экономическая сфера, и Азербайджан является самым крупным инвестором в наш уникальный туристический город Порту-Нови, который выделяется своим уникальным стилем не только в Черногории, но и в Европе.

Наша страна обладает большим потенциалом и в энергетической сфере, и наряду с туризмом это направление является приоритетным в сотрудничестве с Азербайджаном”, - сказал посол.

"К сожалению, торговый обмен между двумя странами в настоящее время находится не на очень высоком уровне, и мы должны активизировать нашу деятельность по совершенствованию, укреплению торгового обмена. Мы можем сделать это через межправительственные комиссии, деловые круги и взаимодействие. Подписание соглашения о стратегическом партнерстве может стать эффективным шагом, который может способствовать интенсификации экономического и торгового сотрудничества”, - добавил он.

Вы можете прочитать полный текст интервью по этой ссылке.

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Версия на английском языке Ambassador: ‘There are many fields in which Montenegro and Azerbaijan can cooperate’
Версия на азербайджанском языке Monteneqro səfiri: “Azərbaycanla əməkdaşlıq edə biləcəyimiz bir çox sahələr var”

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