Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Посол Бразилии в Иране поблагодарил Азербайджан за помощь в процессе эвакуации

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 21:05
    Посол Бразилии в Иране поблагодарил Азербайджан за помощь в процессе эвакуации

    Посол Бразилии в Иране Андре Верaс Гимарайнш, эвакуированный в Азербайджан, поблагодарил за оказанную поддержку в комментарии местным СМИ.

    Как передает южное бюро Report, дипломат подчеркнул, что правительство Азербайджана оказало им значительную помощь.

    "Была оказана большая поддержка в получении виз и во въезде автомобиля в страну. Я привез сюда свою супругу и ребенка. В ближайшее время я снова вернусь в Иран", - отметил дипломат.

    Он также заявил, что ситуация в Иране, особенно в Тегеране, остается крайне сложной.

    посол Бразилия удар по Ирану Азербайджан эвакуация
    Фото
    Braziliyanın İrandakı səfiri təxliyə prosesindəki köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Фото
    Brazil's ambassador to Iran thanks Azerbaijan for assistance in evacuation
    Ты - Король

    Последние новости

    22:05
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 27 человек - ОБНОВЛЕНО-5

    Внешняя политика
    22:03

    Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    21:56

    Из города Джидда эвакуированы 193 гражданина Азербайджана

    Внешняя политика
    21:45

    Планируется эвакуация 200 граждан Азербайджана из Катара через Саудовскую Аравию

    Внешняя политика
    21:33
    Фото

    Государственный комитет организовал ифтар в городе Карс

    Религия
    21:29

    Пезешкиан: Иран пытался избежать войны с США и Израилем

    В регионе
    21:18

    Великобритания вызвала иранского посла

    Другие страны
    21:14

    Президент Турции прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракеты

    В регионе
    21:14

    Более 17 тысяч граждан США вернулись на родину с Ближнего Востока

    В мире
    Лента новостей