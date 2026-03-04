Посол Бразилии в Иране поблагодарил Азербайджан за помощь в процессе эвакуации

Посол Бразилии в Иране Андре Верaс Гимарайнш, эвакуированный в Азербайджан, поблагодарил за оказанную поддержку в комментарии местным СМИ.

Как передает южное бюро Report, дипломат подчеркнул, что правительство Азербайджана оказало им значительную помощь.

"Была оказана большая поддержка в получении виз и во въезде автомобиля в страну. Я привез сюда свою супругу и ребенка. В ближайшее время я снова вернусь в Иран", - отметил дипломат.

Он также заявил, что ситуация в Иране, особенно в Тегеране, остается крайне сложной.