Посол Бразилии в Иране поблагодарил Азербайджан за помощь в процессе эвакуации
- 04 марта, 2026
- 21:05
Посол Бразилии в Иране Андре Верaс Гимарайнш, эвакуированный в Азербайджан, поблагодарил за оказанную поддержку в комментарии местным СМИ.
Как передает южное бюро Report, дипломат подчеркнул, что правительство Азербайджана оказало им значительную помощь.
"Была оказана большая поддержка в получении виз и во въезде автомобиля в страну. Я привез сюда свою супругу и ребенка. В ближайшее время я снова вернусь в Иран", - отметил дипломат.
Он также заявил, что ситуация в Иране, особенно в Тегеране, остается крайне сложной.
