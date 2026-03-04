İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Braziliyanın İrandakı səfiri təxliyə prosesindəki köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 20:57
    Braziliyanın İrandakı səfiri təxliyə prosesindəki köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Braziliyanın Azərbaycana təxliyə edilən İrandakı səfiri Andre Veras Guimaraes yerli mediaya açıqlama verərək göstərilən dəstəyə görə təşəkkür edib.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, diplomat Azərbaycan hökuməti tərəfindən onlara ciddi kömək edildiyini vurğulayıb.

    "Vizaların alınması və avtomobilin ölkəyə daxil olması ilə bağlı böyük dəstək göstərildi. Mən həyat yoldaşımı və övladımı buraya gətirmişəm. Yaxın zamanda isə yenidən İrana qayıdacağam", - diplomat qeyd edib.

    O, həmçinin İranda, xüsusən də Tehranda vəziyyətin çox çətin olduğunu bildirib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Braziliya Səfir
    Посол Бразилии в Иране поблагодарил Азербайджан за помощь в процессе эвакуации

