Посол Беларуси: ЕАЭС стремится укрепить взаимодействие с Азербайджаном

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном.

Как передает Report об этом заявил посол Беларуси Дмитрий Пиневич в четверг в Баку в рамках круглого стола "Преимущества для бизнеса от участия в евразийской экономической интеграции".

"ЕАЭС стремится к укреплению сотрудничества с дружественными странами, такими как Азербайджан, и организациями, такими как СНГ, Организацией тюркских государств, и другие региональные и субрегиональных организации", - сказал он.

Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана с ЕАЭС может способствовать росту иностранных инвестиций в страну. "У нас (у ЕАЭС - ред.) имеется очень позитивный диалог с Азербайджаном", - подчеркнул посол.

Дипломат добавил, что товарооборот Азербайджана со странами Союза растет.

Заместитель начальника отдела перспективных интеграционных проектов Департамента евразийской интеграции МИД РФ Валентина Павловна со своей стороны отметила, что Азербайджан является проверенным партнером ЕАЭС. "Укрепление сотрудничества и наращивание поставок товаров из Азербайджана имеет огромный потенциал", - сказала она, отметив, что порядка 1800 компаний из РФ представлены в Азербайджане.

Она также выразила надежду, что это взаимодействие продолжит расширяться. "Азербайджан является важной точкой притяжения для евразийского экономического союза, это связано со стратегическим географическим расположением страны. ЕАЭС со своей стороны может содействовать развитию транспортной инфраструктуры Азербайджана", - сказала она.

На мероприятии подчеркнуто, что более тесное взаимодействие Азербайджана с ЕАЭС может привести к росту номинального ВВП страны на $2,3 млрд, увеличить экспорт промышленных товаров из Азербайджана в страны союза на 91%, экспорт услуг увеличится на 67%. Кроме этого, прямые иностранные инвестиции ЕАЭС в экономику Азербайджана могут увеличиться на 18%.