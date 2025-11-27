İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Səfir: Avrasiya İqtisadi İttifaqı Azərbaycanla qarşıqlıqlı əlaqələri gücləndirməyə çalışır

    Xarici siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 11:48
    Səfir: Avrasiya İqtisadi İttifaqı Azərbaycanla qarşıqlıqlı əlaqələri gücləndirməyə çalışır

    Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ) Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Belarus səfiri Dmitri Pineviç bu gün Bakıda "Avrasiya iqtisadi inteqrasiyasında iştirakın biznes üçün üstünlükləri" mövzusunda Dəyirmi masada bildirib.

    "Aİİ Azərbaycan kimi dost ölkələrlə və MDB, Türk Dövlətləri Təşkilatı kimi təşkilatlarla, eləcə də digər regional və subregional təşkilatlarla əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışır", - o qeyd edib.

    Rusiyanın Bakıdakı səfiri Mixail Yevdokimov vurğulayıb ki, Azərbaycanın Aİİ ilə əməkdaşlığı ölkəyə xarici investisiyaların artmasına töhfə verə bilər: "Bizim (Aİİ-nin - red.) Azərbaycanla çox müsbət dialoqumuz var".

    Məlumat yenilənir

    Rusiya Azərbaycan Aİİ Dmitri Pineviç Belarus Mixail Yevdokimov
    Посол Беларуси: ЕАЭС стремится укрепить взаимодействие с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    11:48

    Bişkekdə KTMT-nin sammiti keçirilir

    Region
    11:48

    Səfir: Avrasiya İqtisadi İttifaqı Azərbaycanla qarşıqlıqlı əlaqələri gücləndirməyə çalışır

    Xarici siyasət
    11:46

    Bakıda Azərbaycan və İordaniya Hökumətlərarası Komissiyasının IV iclası keçirilir

    Biznes
    11:40

    Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    11:39

    Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:29

    Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    11:28

    Açıqlamasına görə AFFA tərəfindən cəzalandırılan futbolçu: "Hər kəs məni qınaya bilər"

    Futbol
    11:19

    Şərurun üç kəndində qaz kəsilib

    Energetika
    11:11

    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti