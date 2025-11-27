Səfir: Avrasiya İqtisadi İttifaqı Azərbaycanla qarşıqlıqlı əlaqələri gücləndirməyə çalışır
Xarici siyasət
- 27 noyabr, 2025
- 11:48
Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ) Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Belarus səfiri Dmitri Pineviç bu gün Bakıda "Avrasiya iqtisadi inteqrasiyasında iştirakın biznes üçün üstünlükləri" mövzusunda Dəyirmi masada bildirib.
"Aİİ Azərbaycan kimi dost ölkələrlə və MDB, Türk Dövlətləri Təşkilatı kimi təşkilatlarla, eləcə də digər regional və subregional təşkilatlarla əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışır", - o qeyd edib.
Rusiyanın Bakıdakı səfiri Mixail Yevdokimov vurğulayıb ki, Azərbaycanın Aİİ ilə əməkdaşlığı ölkəyə xarici investisiyaların artmasına töhfə verə bilər: "Bizim (Aİİ-nin - red.) Azərbaycanla çox müsbət dialoqumuz var".
Məlumat yenilənir
