Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сфер

Азербайджан и Южная Корея будут сотрудничать в ряде сфер.

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам в Гяндже заявил посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу.

Он подчеркнул, что уже второй раз в Гяндже реализуется аналогичный проект:

"Мы работали над этим проектом месяцами. Надеюсь, что мы будем сотрудничать и в других сферах".

Напомним, что Южная Корея пожертвовала Гянджинской объединенной городской больнице медицинское оборудование на сумму $350 тыс.