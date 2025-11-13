Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сфер
Внешняя политика
- 13 ноября, 2025
- 16:34
Азербайджан и Южная Корея будут сотрудничать в ряде сфер.
Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам в Гяндже заявил посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу.
Он подчеркнул, что уже второй раз в Гяндже реализуется аналогичный проект:
"Мы работали над этим проектом месяцами. Надеюсь, что мы будем сотрудничать и в других сферах".
Напомним, что Южная Корея пожертвовала Гянджинской объединенной городской больнице медицинское оборудование на сумму $350 тыс.
