Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сфер

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 16:34
    Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сфер

    Азербайджан и Южная Корея будут сотрудничать в ряде сфер.

    Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам в Гяндже заявил посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу.

    Он подчеркнул, что уже второй раз в Гяндже реализуется аналогичный проект:

    "Мы работали над этим проектом месяцами. Надеюсь, что мы будем сотрудничать и в других сферах".

    Напомним, что Южная Корея пожертвовала Гянджинской объединенной городской больнице медицинское оборудование на сумму $350 тыс.

    Азербайджан Южная Корея Гянджа медоборудование
    Səfir: Azərbaycan və Cənubi Koreya başqa sahələrdə də əməkdaşlıq edəcək
    Ambassador: South Korea, Azerbaijan to expand cooperation in new areas

    Последние новости

    16:53

    Продлен срок действия льгот для Бакинского судостроительного завода

    Бизнес
    16:46

    Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

    Это интересно
    16:45

    В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

    Инфраструктура
    16:44

    В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

    Внутренняя политика
    16:44
    Фото

    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    16:38

    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

    Здоровье
    16:35
    Фото

    Южная Корея пожертвовала гянджинской больнице медоборудование на $350 тысяч

    Здоровье
    16:34

    Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сфер

    Внешняя политика
    16:34

    В Азербайджане задержаны администраторы тг-каналов, продававшие детскую порнографию

    Происшествия
    Лента новостей