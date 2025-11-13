Səfir: Azərbaycan və Cənubi Koreya başqa sahələrdə də əməkdaşlıq edəcək
Xarici siyasət
- 13 noyabr, 2025
- 16:04
Azərbaycan və Cənubi Koreya başqa sahələrdə də əməkdaşlıq edəcək.
"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu Gəncəyə səfər edən Cənubi Koreyanın Azərbaycandakı səfiri Kanq Kımqu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, artıq ikinci dəfədir, Gəncədə analoji layihənin həyata keçirildiyini vurğulayıb:
"Aylardır, bu layihə üzərində çalışırdıq. Ümüd edirəm ki, Azərbaycan və Cənubi Koreya başqa sahələr üzrə də əməkdaşlıq edəcək".
Xatırladaq ki, Cənubi Koreya Gəncə Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasına 350 min dollar dəyərində tibbi avadanlıqlar ianə edib.
