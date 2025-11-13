İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Səfir: Azərbaycan və Cənubi Koreya başqa sahələrdə də əməkdaşlıq edəcək

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 16:04
    Səfir: Azərbaycan və Cənubi Koreya başqa sahələrdə də əməkdaşlıq edəcək
    Kanq Kımqu

    Azərbaycan və Cənubi Koreya başqa sahələrdə də əməkdaşlıq edəcək.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu Gəncəyə səfər edən Cənubi Koreyanın Azərbaycandakı səfiri Kanq Kımqu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, artıq ikinci dəfədir, Gəncədə analoji layihənin həyata keçirildiyini vurğulayıb:

    "Aylardır, bu layihə üzərində çalışırdıq. Ümüd edirəm ki, Azərbaycan və Cənubi Koreya başqa sahələr üzrə də əməkdaşlıq edəcək".

    Xatırladaq ki, Cənubi Koreya Gəncə Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasına 350 min dollar dəyərində tibbi avadanlıqlar ianə edib.

    Azərbaycan Cənubi Koreya Gəncə əməkdaşlıq
    Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сфер
    Ambassador: South Korea, Azerbaijan to expand cooperation in new areas

    Son xəbərlər

    16:54

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    16:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilib

    Komanda
    16:51
    Foto

    Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

    İnfrastruktur
    16:49
    Foto

    Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    16:48
    Foto

    Azərbaycan və İsrail fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:46

    Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklər

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan Benin və Qanadan keşyu fındığı almağa başlayıb

    Biznes
    16:42

    Deputat: Qərbi azərbaycanlılar heç vaxt olmadığı qədər öz tarixi yurdlarına qayıtmağa yaxındırlar

    Daxili siyasət
    16:39

    Rejissor: "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms"a çəkmək istədiyimiz uşağa valideyni "cek-pot" kimi baxırdı

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti