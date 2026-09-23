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    Посол: Азербайджанские студенты в Швеции внесут вклад в развитие связей между странами

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 13:29
    Посол: Азербайджанские студенты в Швеции внесут вклад в развитие связей между странами

    Азербайджанские студенты, обучающиеся в Швеции, внесут вклад в развитие отношений между двумя странами.

    Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный посол Швеции в Азербайджане Луиза Морсинг в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Дипломат отметила, что в Швеции обучается большое число азербайджанских студентов, уровень образования которых высоко оценивается.

    Дипломат выразила надежду, что в будущем своей деятельностью они внесут вклад в развитие азербайджано-шведских отношений.

    Ильхам Алиев Луиза Морсинг Азербайджано-шведские отношения
    Səfir: İsveçdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iki ölkə arasında əlaqələrə töhfə verəcək
    Ambassador: Azerbaijani students in Sweden to contribute to bilateral ties
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