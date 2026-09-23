Посол: Азербайджанские студенты в Швеции внесут вклад в развитие связей между странами

Азербайджанские студенты, обучающиеся в Швеции, внесут вклад в развитие отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный посол Швеции в Азербайджане Луиза Морсинг в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Дипломат отметила, что в Швеции обучается большое число азербайджанских студентов, уровень образования которых высоко оценивается.

Дипломат выразила надежду, что в будущем своей деятельностью они внесут вклад в развитие азербайджано-шведских отношений.