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    Səfir: İsveçdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iki ölkə arasında əlaqələrə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 12:33
    Səfir: İsveçdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iki ölkə arasında əlaqələrə töhfə verəcək

    İsveçdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iki ölkə arasında əlaqələrə töhfə verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İsveçin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Luis Morsinq Prezident İlham Əliyevin qəbulunda çıxışı zamanı deyib.

    Diplomat həmçinin İsveçdə çoxlu sayda azərbaycanlı tələbənin təhsil aldığını və onların təhsil səviyyəsinin yüksək qiymətləndirildiyini bildirib.

    Luis Morsinq bu tələbələrin gələcəkdə fəaliyyətləri dövründə Azərbaycan-İsveç əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcəklərinə ümidvarlığını da ifadə edib.

    İlham Əliyev Luis Morsinq Azərbaycanlı tələbə İsveç
    Посол: Азербайджанские студенты в Швеции внесут вклад в развитие связей между странами
    Ambassador: Azerbaijani students in Sweden to contribute to bilateral ties
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