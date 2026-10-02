Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане

Посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров посетил Евразийский национальный университет в Астане.

Как передает казахстанское бюро Report, в ходе визита дипломат встретился с ректором вуза и обсудил вопросы сотрудничества.

Затем в аудитории имени Гейдара Алиева состоялась встреча посла с азербайджанскими студентами университета. Студенты получили возможность лично побеседовать с послом и задать интересующие их вопросы.