Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
Внешняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:26
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Посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров посетил Евразийский национальный университет в Астане.
Как передает казахстанское бюро Report, в ходе визита дипломат встретился с ректором вуза и обсудил вопросы сотрудничества.
Затем в аудитории имени Гейдара Алиева состоялась встреча посла с азербайджанскими студентами университета. Студенты получили возможность лично побеседовать с послом и задать интересующие их вопросы.
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