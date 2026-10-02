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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 11:26
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане

    Посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров посетил Евразийский национальный университет в Астане.

    Как передает казахстанское бюро Report, в ходе визита дипломат встретился с ректором вуза и обсудил вопросы сотрудничества.

    Затем в аудитории имени Гейдара Алиева состоялась встреча посла с азербайджанскими студентами университета. Студенты получили возможность лично побеседовать с послом и задать интересующие их вопросы.

    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Алимирзамин Аскеров Азербайджано-казахстанские отношения
    Фото
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Фото
    Azerbaijan's envoy to Kazakhstan meets Azerbaijani students in Astana
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