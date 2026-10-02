İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 11:34
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb

    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Əlimirzamin Əskərov Astanadakı Avrasiya Milli Universitetini ziyarət edib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosu xəbər verir ki, diplomat ali məktəbin rektoru ilə görüşüb və əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.

    Daha sonra Heydər Əliyev adına auditoriyada səfirin universitetin azərbaycanlı tələbələri ilə görüşü keçirilib.

    Tələbələr səfirlə şəxsən söhbət etmək imkanı əldə ediblər.

    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb
    Azərbaycan səfiri Astanadakı Avrasiya Milli Universitetinin rəhbərliyi və tələbələri ilə görüşüb

    Əlimirzamin Əskərov Qazaxıstan Astana (Qazaxstan)
    Foto
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами в Астане
    Foto
    Azerbaijan's envoy to Kazakhstan meets Azerbaijani students in Astana
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:26

    İki İran vətəndaşı Mançesterdə terror aktı planlaşdırmaqda ittiham olunur

    Digər ölkələr
    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti