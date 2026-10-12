Посол Азербайджана в Венгрии вручила верительную грамоту президенту страны
Внешняя политика
- 12 октября, 2026
- 14:43
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Посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова вручила верительную грамоту президенту Венгрии Андрашу Баке.
Как передает Report, об этом дипломат сообщила на своей странице в соцсети Х.
"Сегодня я имела честь вручить верительную грамоту президенту Венгрии Андрашу Баке", - написала она.
Bu gün etimadnamələrimi Macarıstan Prezidenti Zati-aliləri cənab András Bakaya təqdim etdim. Daha ətraflı növbəti paylaşımlarda... Today I had the honour to present my Letter of Credence to the President of the Hungary His Excellency Mr. András Baka. Stay tuned for more information and pictures...— Esmira Jafarova (@JafarovaEsmira) October 12, 2026
Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri etimadnaməsini ölkə prezidentinə təqdim edib
Azerbaijan's ambassador presents credentials to Hungarian president
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