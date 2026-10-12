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    Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri etimadnaməsini ölkə prezidentinə təqdim edib

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 14:47
    Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri etimadnaməsini ölkə prezidentinə təqdim edib

    Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri Esmira Cəfərova etimadnaməsini Macarıstan Prezidenti Andraş Bakaya təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomat "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Bu gün etimadnaməmi Macarıstan Prezidenti Andraş Bakaya təqdim etdim", - o yazıb.

    Esmira Cəfərova Andraş Baka Macarıstan
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