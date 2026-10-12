Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri etimadnaməsini ölkə prezidentinə təqdim edib
Xarici siyasət
- 12 oktyabr, 2026
- 14:47
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Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri Esmira Cəfərova etimadnaməsini Macarıstan Prezidenti Andraş Bakaya təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomat "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Bu gün etimadnaməmi Macarıstan Prezidenti Andraş Bakaya təqdim etdim", - o yazıb.
Bu gün etimadnamələrimi Macarıstan Prezidenti Zati-aliləri cənab András Bakaya təqdim etdim. Daha ətraflı növbəti paylaşımlarda... Today I had the honour to present my Letter of Credence to the President of the Hungary His Excellency Mr. András Baka. Stay tuned for more information and pictures...— Esmira Jafarova (@JafarovaEsmira) October 12, 2026
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