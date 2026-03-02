Посол Азербайджана в Вашингтоне проведет встречу в Госдепе
Внешняя политика
- 02 марта, 2026
- 09:03
Помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс сегодня проведет встречу с послом Азербайджана в США Хазаром Ибрагимом в Государственном департаменте.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепа США.
Согласно информации, встреча начнется в понедельник 13:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени).
