Посол Азербайджана в Вашингтоне проведет встречу в Госдепе

Помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс сегодня проведет встречу с послом Азербайджана в США Хазаром Ибрагимом в Государственном департаменте.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Согласно информации, встреча начнется в понедельник 13:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени).