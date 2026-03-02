Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Посол Азербайджана в Вашингтоне проведет встречу в Госдепе

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 09:03
    Посол Азербайджана в Вашингтоне проведет встречу в Госдепе

    Помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс сегодня проведет встречу с послом Азербайджана в США Хазаром Ибрагимом в Государственном департаменте.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепа США.

    Согласно информации, встреча начнется в понедельник 13:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени).

    Азербайджан Госдеп США Вашингтон Хазар Ибрагим посол
    Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfiri Dövlət Departamentində görüş keçirəcək
    US assistant secretary to meet Azerbaijan's ambassador

