Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfiri Dövlət Departamentində görüş keçirəcək
Xarici siyasət
- 02 mart, 2026
- 09:05
ABŞ dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi Rayli Barns bu gün Dövlət Departamentində Azərbaycanın ABŞ-dəki səfiri Xəzər İbrahimlə görüş keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir.
Məlumata əsasən, görüş bu gün yerli vaxtla saat 13:00-da (Bakı vaxtı ilə 22:00-da) başlayacaq.
