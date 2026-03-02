İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfiri Dövlət Departamentində görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 09:05
    ABŞ dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi Rayli Barns bu gün Dövlət Departamentində Azərbaycanın ABŞ-dəki səfiri Xəzər İbrahimlə görüş keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir.

    Məlumata əsasən, görüş bu gün yerli vaxtla saat 13:00-da (Bakı vaxtı ilə 22:00-da) başlayacaq.

    Посол Азербайджана в Вашингтоне проведет встречу в Госдепе
    US assistant secretary to meet Azerbaijan's ambassador

