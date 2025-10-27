Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Посол Азербайджана в Иордании отозван и назначен в Ирак

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 16:31
    Посол Азербайджана в Иордании отозван и назначен в Ирак

    Посол Азербайджана в Иордании отозван.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, Эльдар Надир оглу Салимов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иорданском Хашимитском Королевстве.

    Другим распоряжением главы государства, Э.Салимов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Ираке.

    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub
    Azerbaijan's ambassador to Jordan recalled, appointed to Iraq

