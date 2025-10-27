İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:25
    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub
    Eldar Səlimov

    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla Eldar Nadir oğlu Səlimov Azərbaycanın İordaniya Haşimilər Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb.

    Digər sərəncamla E.Səlimov Azərbaycanın İraqda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.

    Azərbaycan İordaniya Eldar Səlimov İraq Səfir
    Посол Азербайджана в Иордании отозван и назначен в Ирак

