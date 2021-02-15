Посол Азербайджана в Грузии обсудил с эстонским коллегой региональные вопросы

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев провел встречу со своей эстонской коллегой Рииной Калюранд.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев провел встречу со своей эстонской коллегой Рииной Калюранд.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

На встрече Ф.Гулиев дал подробную информацию об азербайджано-грузинском стратегическом партнерстве, которое служит благосостоянию обоих народов и является основным движущим фактором, обеспечивающим устойчивое развитие во всем регионе Южного Кавказа. В ходе беседы начало эксплуатации Южного газового коридора было оценено как очередной важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Во время беседы г-жа Калюранд отметила, что ее страна уделяет внимание развитию отношений со странами Южного Кавказа. По ее словам, за текущими процессами в нашем регионе и складывающейся новой картиной пристально следит и Эстония, и ее страна намерена развивать региональное сотрудничество.

В конце встречи стороны выразили надежду на продолжение плодотворных контактов в будущем.