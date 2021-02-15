О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Азербайджана в Грузии обсудил с эстонским коллегой региональные вопросы

Посол Азербайджана в Грузии обсудил с эстонским коллегой региональные вопросы Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев провел встречу со своей эстонской коллегой Рииной Калюранд.
Внешняя политика
15 февраля 2021 г. 19:46
Посол Азербайджана в Грузии обсудил с эстонским коллегой региональные вопросы

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев провел встречу со своей эстонской коллегой Рииной Калюранд.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

На встрече Ф.Гулиев дал подробную информацию об азербайджано-грузинском стратегическом партнерстве, которое служит благосостоянию обоих народов и является основным движущим фактором, обеспечивающим устойчивое развитие во всем регионе Южного Кавказа. В ходе беседы начало эксплуатации Южного газового коридора было оценено как очередной важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Во время беседы г-жа Калюранд отметила, что ее страна уделяет внимание развитию отношений со странами Южного Кавказа. По ее словам, за текущими процессами в нашем регионе и складывающейся новой картиной пристально следит и Эстония, и ее страна намерена развивать региональное сотрудничество.

В конце встречи стороны выразили надежду на продолжение плодотворных контактов в будущем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri estoniyalı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
9 февраля 2021 г. 15:00
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
9 февраля 2021 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi