Посол Азербайджана в Болгарии посетил посольство Ирана

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов посетил посольство Ирана в Софии, чтобы выразить соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Сеида Ибрахима Раиси и иранских официальных лиц в результате крушения вертолета.

Как передает Report, об этом сообщается в аккаунте посольства в социальной сети "X".

Было отмечено, что дипломат встретился со своим коллегой и оставил запись в книге соболезнований.