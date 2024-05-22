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Посол Азербайджана в Болгарии посетил посольство Ирана

Посол Азербайджана в Болгарии посетил посольство Ирана Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов посетил посольство Ирана в Софии, чтобы выразить соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Сеида Ибрахима Раиси и иранских официальных лиц в результате крушения вертолета.
Внешняя политика
22 мая 2024 г. 19:36
Посол Азербайджана в Болгарии посетил посольство Ирана

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов посетил посольство Ирана в Софии, чтобы выразить соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Сеида Ибрахима Раиси и иранских официальных лиц в результате крушения вертолета.

Как передает Report, об этом сообщается в аккаунте посольства в социальной сети "X".

Было отмечено, что дипломат встретился со своим коллегой и оставил запись в книге соболезнований.

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Версия на английском языке Фото Azerbaijani Ambassador to Bulgaria visits Iranian Embassy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri İran səfirliyini ziyarət edib

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