Посол Азербайджана в Болгарии посетил посольство Ирана
Посол Азербайджана в Болгарии посетил посольство ИранаПосол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов посетил посольство Ирана в Софии, чтобы выразить соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Сеида Ибрахима Раиси и иранских официальных лиц в результате крушения вертолета.
Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов посетил посольство Ирана в Софии, чтобы выразить соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Сеида Ибрахима Раиси и иранских официальных лиц в результате крушения вертолета.
Как передает Report, об этом сообщается в аккаунте посольства в социальной сети "X".
Было отмечено, что дипломат встретился со своим коллегой и оставил запись в книге соболезнований.