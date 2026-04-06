Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию
- 06 апреля, 2026
- 21:28
Посол Азербайджана в Эфиопии и постоянный представитель при Африканском союзе Руслан Насибов встретился с председателем Федерального верховного суда Эфиопии Теодросом Михретом.
Как передает Report, об этом Р.Насибов написал на своей странице в социальной сети X.
"Рад был встретиться с Михретом и обсудить вопросы цифровой трансформации", - отметил он.
Посол добавил, что в ходе встречи были обсуждены достигнутые успехи в модернизации судебной системы.
"Азербайджан готов к сотрудничеству с Эфиопией в развитии инноваций в сфере юстиции", - подчеркнул он.
Pleased to meet H.E. Tewodros Meheret, President of Ethiopia’s Federal Supreme Court, to discuss digital transformation.— Ruslan Nasibov (@R_R_Nasibov) April 6, 2026
Impressed by the progress in modernizing the court system. Azerbaijan stands ready to cooperate with Ethiopia in advancing innovation in the justice sector. pic.twitter.com/iyT7jZa5QT