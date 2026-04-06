Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    • 06 апреля, 2026
    • 21:28
    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Посол Азербайджана в Эфиопии и постоянный представитель при Африканском союзе Руслан Насибов встретился с председателем Федерального верховного суда Эфиопии Теодросом Михретом.

    Как передает Report, об этом Р.Насибов написал на своей странице в социальной сети X.

    "Рад был встретиться с Михретом и обсудить вопросы цифровой трансформации", - отметил он.

    Посол добавил, что в ходе встречи были обсуждены достигнутые успехи в модернизации судебной системы.

    "Азербайджан готов к сотрудничеству с Эфиопией в развитии инноваций в сфере юстиции", - подчеркнул он.

    Азербайджано-эфиопское партнерство Руслан Насибов
    Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır

