Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır
- 06 aprel, 2026
- 21:20
Azərbaycanın Efiopiyadakı səfiri və Afrika İttifaqı yanında daimi nümayəndəsi Ruslan Nəsibov Efiopiyanın Federal Ali Məhkəməsinin sədri Teodros Mihretlə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə R. Nəsibov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Mihretlə görüşməkdən məmnun oldum və rəqəmsal transformasiya mövzusunda müzakirələr apardıq", - o bildirib. Səfir əlavə edib ki, məhkəmə sisteminin modernləşdirilməsində əldə olunan irəliləyişlər müzakirə olunub:
"Azərbaycan ədliyyə sahəsində innovasiyaların inkişafı üçün Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır".
Pleased to meet H.E. Tewodros Meheret, President of Ethiopia’s Federal Supreme Court, to discuss digital transformation.— Ruslan Nasibov (@R_R_Nasibov) April 6, 2026
Impressed by the progress in modernizing the court system. Azerbaijan stands ready to cooperate with Ethiopia in advancing innovation in the justice sector. pic.twitter.com/iyT7jZa5QT