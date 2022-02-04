Посол Азербайджана обсудил проблемы с проживающими в США соотечественниками

Посольство Азербайджана в США организовало встречу с членами азербайджанской общины, проживающими в Нью-Йорке и прилегающих штатах.

Посольство Азербайджана в США организовало встречу с членами азербайджанской общины, проживающими в Нью-Йорке и прилегающих штатах.

Как передает американское бюро Report, в прошедшей в Нью-Йорке встрече приняли участие посол Азербайджана Хазар Ибрагим и консул посольства Джейхун Новрузов, а также дипломаты постоянного представительства Азербайджана при ООН.

Были обсуждены беспокоящие наших соотечественников проблемы. Посол завреил, что будут предприняты конкретные шаги по их устранению. Члены общины также рассказали о будущих планах, был обсужден ряд других вопросов.

Помимо этого, на месте была организована мобильная консульская служба, нашим соотечественникам, у которых были проблемы с документами, была оказана помощь на месте.

Х.Ибрагим вручил медаль известному архитектору, учредителю Центра культуры кавказских евреев Якову Абрамову, долгие годы проживающему и пропагандирующему нашу страну в США.

В завершение встречи было сделано памятное фото.