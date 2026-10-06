Посол Азербайджана и политдиректор МИД Латвии обсудили значение Среднего коридора
- 06 октября, 2026
- 19:10
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Посол Азербайджана в Риге Нармина Мустафаева в ходе встречи с заместителем государственного секретаря - политическим директором МИД Латвии Юрисом Пойкансом обсудила растущее значение Среднего коридора.
Как сообщает Report, об этом Мустафаева написала в соцсети X.
"Сегодня у меня состоялась очень содержательная встреча с Юрисом Пойкансом... Мы обсудили отношения между Азербайджаном и Латвией, события на Южном Кавказе, региональную безопасность, а также растущее значение Среднего коридора и расширение транспортной взаимосвязанности между Европой и Азией. Я высоко ценю его мнение и рассчитываю на продолжение нашего диалога", - отметила дипломат.
Today I had a very good discussion with Juris Poikāns, Under-Secretary of State–Political Director at the @Latvian_MFA . We discussed #Azerbaijan-#Latvia relations, developments in the South Caucasus, regional security, and the growing importance of the #MiddleCorridor and wider connectivity between Europe and Asia. I greatly valued his insights and look forward to continuing our dialogue. 🇦🇿 🇱🇻— Nermine Mustafayeva (@NermineMustafa2) October 6, 2026