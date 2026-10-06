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    Посол Азербайджана и политдиректор МИД Латвии обсудили значение Среднего коридора

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 19:10
    Посол Азербайджана и политдиректор МИД Латвии обсудили значение Среднего коридора

    Посол Азербайджана в Риге Нармина Мустафаева в ходе встречи с заместителем государственного секретаря - политическим директором МИД Латвии Юрисом Пойкансом обсудила растущее значение Среднего коридора.

    Как сообщает Report, об этом Мустафаева написала в соцсети X.

    "Сегодня у меня состоялась очень содержательная встреча с Юрисом Пойкансом... Мы обсудили отношения между Азербайджаном и Латвией, события на Южном Кавказе, региональную безопасность, а также растущее значение Среднего коридора и расширение транспортной взаимосвязанности между Европой и Азией. Я высоко ценю его мнение и рассчитываю на продолжение нашего диалога", - отметила дипломат.

    Нармина Мустафаева Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Азербайджано-латвийские отношения
    Azərbaycan-Latviya münasibətləri müzakirə edilib
    Azerbaijan's envoy, political director at Latvian Foreign Ministry mull significance of Middle Corridor
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