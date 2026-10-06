Azərbaycan-Latviya münasibətləri müzakirə edilib
Xarici siyasət
- 06 oktyabr, 2026
- 19:23
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Azərbaycanın Riqadakı səfiri Nərminə Mustafayeva Latviya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) dövlət katibinin müavini, siyasi direktoru Yuris Poykansla görüşü zamanı iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə N. Mustafayeva "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Bu gün Yuris Poykansla çox məzmunlu görüşüm olub. Biz Azərbaycan və Latviya arasındakı münasibətləri, Cənubi Qafqazdakı hadisələri, regional təhlükəsizliyi, həmçinin Orta Dəhlizin artan əhəmiyyətini və Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat bağlılığının genişləndirilməsini müzakirə etdik. Mən onun fikrini yüksək qiymətləndirirəm və dialoqumuzun davam edəcəyinə ümid edirəm", - diplomat qeyd edib.
Посол Азербайджана и политдиректор МИД Латвии обсудили значение Среднего коридора
Azerbaijan's envoy, political director at Latvian Foreign Ministry mull significance of Middle Corridor
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