Посол Азербайджана: Нормы и принципы межправа - главный критерий в процессе восстановления мира

В американском университете Джорджа Вашингтона прошло панельное обсуждение на тему "Образование во имя мира: наведение мостов".

В американском университете Джорджа Вашингтона прошло панельное обсуждение на тему "Образование во имя мира: наведение мостов".

Как передает американское бюро Report, модератором организованного Американо-азербайджанской сетью ученых (US-Azerbaijan Network of Academics - ANA) мероприятия выступил профессор университета Джеймс Уильямс.

В обсуждениях приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США, а также президент Глобального центра мира во имя безопасности Васиф Эйваззаде.

В ходе мероприятия обсуждены важность образования в поддержке миротворческих инициатив, лучшие методы разработки и реализации миротворческих инициатив.

Посол Х.Ибрагим отметил, что Азербайджан находится в центре всех вопросов на региональном и глобальном уровне и поэтому является одним из основных акторов в международной политике.

Он подчеркнул, что нормы и принципы международного права должны учитываться как главный критерий в процессе восстановления мира, и что Азербайджан всегда выступает с этой позиции.

Посол отметил, что для достижения мира стороны должны иметь возможность принимать независимые решения во внешней политике, и Азербайджан может быть примером в этом вопросе.