О нас

Посол Азербайджана: Нормы и принципы межправа - главный критерий в процессе восстановления мира

Посол Азербайджана: Нормы и принципы межправа - главный критерий в процессе восстановления мира В американском университете Джорджа Вашингтона прошло панельное обсуждение на тему "Образование во имя мира: наведение мостов".
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 11:53
Посол Азербайджана: Нормы и принципы межправа - главный критерий в процессе восстановления мира

В американском университете Джорджа Вашингтона прошло панельное обсуждение на тему "Образование во имя мира: наведение мостов".

Как передает американское бюро Report, модератором организованного Американо-азербайджанской сетью ученых (US-Azerbaijan Network of Academics - ANA) мероприятия выступил профессор университета Джеймс Уильямс.

В обсуждениях приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США, а также президент Глобального центра мира во имя безопасности Васиф Эйваззаде.

В ходе мероприятия обсуждены важность образования в поддержке миротворческих инициатив, лучшие методы разработки и реализации миротворческих инициатив.

Посол Х.Ибрагим отметил, что Азербайджан находится в центре всех вопросов на региональном и глобальном уровне и поэтому является одним из основных акторов в международной политике.

Он подчеркнул, что нормы и принципы международного права должны учитываться как главный критерий в процессе восстановления мира, и что Азербайджан всегда выступает с этой позиции.

Посол отметил, что для достижения мира стороны должны иметь возможность принимать независимые решения во внешней политике, и Азербайджан может быть примером в этом вопросе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri: "Sülhün əldə olunması üçün tərəflərin xarici siyasətdə azad qərar vermə imkanı olmalıdır"

Экслюзивные новости

Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi