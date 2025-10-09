Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Посол: Азербайджан первым на постсоветском пространстве решил свой территориальный вопрос

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 12:17
    Посол: Азербайджан первым на постсоветском пространстве решил свой территориальный вопрос

    Азербайджан является первой страной на постсоветском пространстве, которая своими силами решила территориальный вопрос.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко в кулуарах конференции Critical Infrastructure Defense Challenge 2025 (CIDC-2025).

    "И это, безусловно, заслуга лидера этой страны, уважаемого президента Ильхама Алиева. Я бы хотел коснуться в этой связи того факта, что Азербайджан и Молдову связывают общее прошлое. В наших странах существовали территориальные конфликты, но Азербайджан впервые в истории на постсоветском пространстве своими силами достиг исторической справедливости. Молдова сейчас находится на пути решения своих территориальных вопросов. И в этой связи опыт Азербайджана для нас является критически важным", - заявил дипломат.

    Азербайджан Молдова Александр Есауленко посол
    Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdir
    Ambassador: Azerbaijan was first in post-Soviet space to resolve its territorial issue

    Последние новости

    13:00

    Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 году

    Промышленность
    12:50

    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    12:48

    Пашинян примет участие в саммите СНГ в Таджикистане

    В регионе
    12:48

    ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денег

    Финансы
    12:45

    Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словами

    Внутренняя политика
    12:43

    Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАС

    Финансы
    12:42

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    12:41

    Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объеме

    Бизнес
    12:39

    Молдова надеется провести в 2026 году новый раунд политических консультаций с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей