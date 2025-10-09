Посол: Азербайджан первым на постсоветском пространстве решил свой территориальный вопрос

Азербайджан является первой страной на постсоветском пространстве, которая своими силами решила территориальный вопрос.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко в кулуарах конференции Critical Infrastructure Defense Challenge 2025 (CIDC-2025).

"И это, безусловно, заслуга лидера этой страны, уважаемого президента Ильхама Алиева. Я бы хотел коснуться в этой связи того факта, что Азербайджан и Молдову связывают общее прошлое. В наших странах существовали территориальные конфликты, но Азербайджан впервые в истории на постсоветском пространстве своими силами достиг исторической справедливости. Молдова сейчас находится на пути решения своих территориальных вопросов. И в этой связи опыт Азербайджана для нас является критически важным", - заявил дипломат.