Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdir
Xarici siyasət
- 09 oktyabr, 2025
- 12:55
Azərbaycan postsovet məkanında ərazi bütövlüyünü təkbaşına həll edən ilk ölkədir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Moldovanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Esaulenko "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) konfransı çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.
"Bu, şübhəsiz ki, Prezident İlham Əliyevin xidmətidir. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanı və Moldovanı ortaq keçmiş birləşdirir. Ölkələrimizdə ərazi münaqişələri mövcud olub. Lakin Azərbaycan postsovet məkanında ilk dəfə öz gücü ilə tarixi ədalətə nail olub. Moldova indi öz ərazi məsələlərinin həlli yolundadır. Bu baxımdan Azərbaycanın təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdir", - diplomat qeyd edib.
Son xəbərlər
13:13
Dünya Bankı: Azərbaycan üçün kibertəhlükəsizliyə investisiyaların iqtisadi faydasının ölçülməsi vacibdir - MÜSAHİBƏİKT
13:13
Türkiyəli nazir müavini: İtkin düşmüş şəxslər problemi bütün dövlətlərinin birlikdə həll etməli olduğu məsələdirXarici siyasət
13:13
Rusiya-Ukrayna münaqişəsində 200 minə yaxın şəxs itkin düşübXarici siyasət
13:07
İngiltərə klubunun futbolçusu daha beş həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaqFutbol
12:57
Nazir müavini: İtkin düşmüş azərbaycanlıların taleyinə aydınlıq gətirlməsində iştirak etməyə hazırıqXarici siyasət
12:55
Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilirRegion
12:55
Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdirXarici siyasət
12:54
Gürcüstanlı ağırlıqqaldıranlar antidopinq qaydalarını pozduqlarına görə diskvalifikasiya ediliblərFərdi
12:53