    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 12:55
    Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdir

    Azərbaycan postsovet məkanında ərazi bütövlüyünü təkbaşına həll edən ilk ölkədir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Moldovanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Esaulenko "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) konfransı çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.

    "Bu, şübhəsiz ki, Prezident İlham Əliyevin xidmətidir. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanı və Moldovanı ortaq keçmiş birləşdirir. Ölkələrimizdə ərazi münaqişələri mövcud olub. Lakin Azərbaycan postsovet məkanında ilk dəfə öz gücü ilə tarixi ədalətə nail olub. Moldova indi öz ərazi məsələlərinin həlli yolundadır. Bu baxımdan Azərbaycanın təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdir", - diplomat qeyd edib.

    Azərbaycan İlham Əliyev Moldova postsovet məkanı
    Посол: Азербайджан первым на постсоветском пространстве решил свой территориальный вопрос
    Ambassador: Azerbaijan was first in post-Soviet space to resolve its territorial issue

