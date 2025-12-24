Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    СМИ: Международное сообщество должно уделить больше внимания разминированию в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 10:31
    СМИ: Международное сообщество должно уделить больше внимания разминированию в Азербайджане

    Азербайджан входит в число наиболее пострадавших от мин государств мира, и эта проблема требует срочного международного внимания и поддержки.

    Как передает Report, об этом пишет американский журнал The National Interest.

    "Азербайджан уже ведет крупномасштабную работу по разминированию (на освобожденных территориях), однако объем загрязнения требует скоординированной международной помощи", - отмечает журнал.

    Издание напоминает, что до сих пор жертвами мин стали 3 500 граждан Азербайджана, включая 361 ребенка.

    "С момента окончания боевых действий в ноябре 2020 года 388 человек были убиты или покалечены минами, причем подавляющее большинство из них это мирные жители. Эти трагедии усугубляются задержкой возвращения более 700 тыс. внутренних переселенцев в свои дома, а также продолжающимися трудностями с поиском останков примерно 4 тыс. граждан, пропавших без вести во время войны", - говорится в публикации.

    Журнал подчеркивает, что Азербайджан взял на себя ведущую роль в разминировании освобожденных территорий, задействовав Агентство по разминированию (ANAMA), которое обезвредило сотни тысяч взрывоопасных устройств. Также отмечается, что Азербайджан принял у себя три ежегодные глобальные конференции по противоминной деятельности совместно с ООН, а в мае 2024 года Баку запустил совместную инициативу с ПРООН по созданию Международного центра передового опыта и подготовки кадров в сфере противоминной деятельности, штаб-квартира которого разместится в Азербайджане.

    "Однако масштаб гуманитарной задачи разминирования делает ее вопросом глобальной ответственности. Именно поэтому Баку призвал ООН, Движение неприсоединения и другие международные площадки рассматривать минную угрозу как проблему, затрагивающую мир, развитие, права человека и восстановление окружающей среды", - подчеркивается в статье.

    В материале подчеркивается, что без устранения минной угрозы достижение таких важных целей как сокращение бедности, развитие образования, климатическая устойчивость будет, по-прежнему, сталкиваться с серьезными препятствиями.

    мины минная угроза разминирование территорий разминирование ANAMA Карабах освобожденные территории вынужденные переселенцы жертвы мин The National Interest мировое сообщество ПРООН
    KİV: Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda minatəmizləmə probleminə daha çox diqqət yetirməlidir
    Media: Int'l community should pay more attention to demining in Azerbaijan

    Последние новости

    11:07

    Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 12%

    Финансы
    10:56

    Глава Госкомитета: Толерантность и мультикультурализм - гарантия благополучного будущего

    Религия
    10:43

    Рамин Мамедов: Религиозная политика Азербайджана базируется на международных нормах

    Религия
    10:36
    Фото

    АЖД в 2025 году впервые перевезли 10-миллионного пассажира

    Инфраструктура
    10:31

    СМИ: Международное сообщество должно уделить больше внимания разминированию в Азербайджане

    Внешняя политика
    10:28

    Судно Госпогранслужбы выставят на аукцион в Азербайджане

    Бизнес
    10:15
    Фото

    В Баку проходит II Форум религиозных деятелей

    Религия
    10:14
    Фото

    В Уджаре пожилой мужчина стал жертвой нападения бездомных собак

    Происшествия
    10:13

    Посольство: Трамп заявил о поддержке мирного процесса между Баку и Ереваном

    В регионе
    Лента новостей