СМИ: Международное сообщество должно уделить больше внимания разминированию в Азербайджане

Азербайджан входит в число наиболее пострадавших от мин государств мира, и эта проблема требует срочного международного внимания и поддержки.

Как передает Report, об этом пишет американский журнал The National Interest.

"Азербайджан уже ведет крупномасштабную работу по разминированию (на освобожденных территориях), однако объем загрязнения требует скоординированной международной помощи", - отмечает журнал.

Издание напоминает, что до сих пор жертвами мин стали 3 500 граждан Азербайджана, включая 361 ребенка.

"С момента окончания боевых действий в ноябре 2020 года 388 человек были убиты или покалечены минами, причем подавляющее большинство из них это мирные жители. Эти трагедии усугубляются задержкой возвращения более 700 тыс. внутренних переселенцев в свои дома, а также продолжающимися трудностями с поиском останков примерно 4 тыс. граждан, пропавших без вести во время войны", - говорится в публикации.

Журнал подчеркивает, что Азербайджан взял на себя ведущую роль в разминировании освобожденных территорий, задействовав Агентство по разминированию (ANAMA), которое обезвредило сотни тысяч взрывоопасных устройств. Также отмечается, что Азербайджан принял у себя три ежегодные глобальные конференции по противоминной деятельности совместно с ООН, а в мае 2024 года Баку запустил совместную инициативу с ПРООН по созданию Международного центра передового опыта и подготовки кадров в сфере противоминной деятельности, штаб-квартира которого разместится в Азербайджане.

"Однако масштаб гуманитарной задачи разминирования делает ее вопросом глобальной ответственности. Именно поэтому Баку призвал ООН, Движение неприсоединения и другие международные площадки рассматривать минную угрозу как проблему, затрагивающую мир, развитие, права человека и восстановление окружающей среды", - подчеркивается в статье.

В материале подчеркивается, что без устранения минной угрозы достижение таких важных целей как сокращение бедности, развитие образования, климатическая устойчивость будет, по-прежнему, сталкиваться с серьезными препятствиями.