    Судно Госпогранслужбы выставят на аукцион в Азербайджане

    Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики 24 февраля 2026 года проведет очередной аукцион по продаже транспортных средств, находящихся в государственной собственности.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, аукцион состоится в Центре имущественных услуг.

    На аукцион будут выставлены 11 транспортных средств общей стоимостью 287,5 тыс. манатов, включая судно марки "Point Brower D" 1969 года выпуска, принадлежащее Государственной пограничной службе. Стартовая цена судна установлена в 230 тыс. манатов.

    Заявки будут приниматься не позднее, чем за три банковских дня до проведения аукциона.

    Лицам, желающим участвовать в аукционе, предоставляется возможность заранее ознакомиться с выставляемым на продажу имуществом.

    ГПС Азербайджана судно аукцион госимущество Госслужба служба по вопросам имущества транспорт
    Dövlət Sərhəd Xidmətinin gəmisi hərraca çıxarılıb

