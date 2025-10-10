Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Послы Украины и Египта обсудили двустороннее сотрудничество

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 14:05
    Послы Украины и Египта обсудили двустороннее сотрудничество

    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев обсудил со своим новоназначенным египетским коллегой Хоссамом Эльдином Редой аспекты двустороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

    "На этой неделе мы приветствовали новоназначенного посла Египта в Азербайджане Хоссама Эльдина Реду в посольстве Украины в Баку. Мы обсудили сотрудничество в продвижении и поддержке справедливого мира, договорились о дальнейшей координации и взаимодействии", - написал он.

    Ukrayna və Misir səfirləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib
    Ambassadors of Ukraine and Egypt discuss bilateral cooperation

