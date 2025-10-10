Послы Украины и Египта обсудили двустороннее сотрудничество
- 10 октября, 2025
- 14:05
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев обсудил со своим новоназначенным египетским коллегой Хоссамом Эльдином Редой аспекты двустороннего сотрудничества.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
"На этой неделе мы приветствовали новоназначенного посла Египта в Азербайджане Хоссама Эльдина Реду в посольстве Украины в Баку. Мы обсудили сотрудничество в продвижении и поддержке справедливого мира, договорились о дальнейшей координации и взаимодействии", - написал он.
This week, we welcomed the newly appointed Ambassador of Egypt to Azerbaijan, H. E. @houssam_reda , to the @UKRinAZE . We discussed cooperation in promoting and supporting a just peace and agreed on further coordination and interaction. pic.twitter.com/bLLeVPygDd— Yuriy Husyev (@Husyev) October 10, 2025