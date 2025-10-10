İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Ukrayna və Misir səfirləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 14:44
    Ukrayna və Misir səfirləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

    Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev yeni təyin olunmuş misirli həmkarı Hossam Eldin Reda ilə ikitərəfli əməkdaşlığın aspektlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Bu həftə Ukraynanın Bakıdakı səfirliyində Misirin Azərbaycanda yeni təyin edilmiş səfiri Hossam Eldin Redanı salamladıq. Biz ədalətli sülhün təşviqi və dəstəklənməsi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə etdik, gələcək koordinasiya və qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlı razılığa gəldik", - səfir yazıb.

    Ukrayna Misir Səfir
    Послы Украины и Египта обсудили двустороннее сотрудничество
    Ambassadors of Ukraine and Egypt discuss bilateral cooperation

    Son xəbərlər

    14:58

    Ekspert: "Fidyə zərərverici proqramları kritik infrastruktur üçün əsas risklərdəndir"

    İKT
    14:58

    Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    14:58

    Davud Rüstəmov: Süni intellektlə törədilən təxribat cinayətlərinin miqyasında artım var

    Daxili siyasət
    14:56

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilir

    Hadisə
    14:55

    CENTCOM admiralı Netanyahu ilə 200 amerikalı hərbçinin İsrailə gəlişini müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    14:46

    Göyçayda "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

    Biznes
    14:45

    İngiltərə Premyer Liqasında sentyabr ayının ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    14:44

    Ukrayna və Misir səfirləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:43

    G7 səfirləri Rusiyanın Ukraynaya zərbələrinə görə təcili görüşə toplaşıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti