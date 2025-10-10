Ukrayna və Misir səfirləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib
Xarici siyasət
- 10 oktyabr, 2025
- 14:44
Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev yeni təyin olunmuş misirli həmkarı Hossam Eldin Reda ilə ikitərəfli əməkdaşlığın aspektlərini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Bu həftə Ukraynanın Bakıdakı səfirliyində Misirin Azərbaycanda yeni təyin edilmiş səfiri Hossam Eldin Redanı salamladıq. Biz ədalətli sülhün təşviqi və dəstəklənməsi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə etdik, gələcək koordinasiya və qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlı razılığa gəldik", - səfir yazıb.
