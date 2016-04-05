​Порошенко поддержал территориальную целостность Азербайджана

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

В частности, как сообщается, главы государств выразили обеспокоенность последней эскалацией ситуации в Нагорно-Карабхском регионе.

Оба лидера подчеркнули важность мирного урегулирования ситуации на основе принципов международного права. Петр Порошенко и Ильхам Алиев скоординировали действия по урегулированию нагорно-карабхского конфликта в рамках международных организаций.

Президент заверил в неизменности позиции Украины относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах международно признанных границ.

Главы государств также обсудили вопросы укрепления двустороннего партнерства, в том числе проведение Совета глав государств в Баку.