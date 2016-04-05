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    ​Порошенко поддержал территориальную целостность Азербайджана

    Глава государства выразил обеспокоенность последней эскалацией ситуации в Нагорно-Карабхском регионе

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

    В частности, как сообщается, главы государств выразили обеспокоенность последней эскалацией ситуации в Нагорно-Карабхском регионе.

    Оба лидера подчеркнули важность мирного урегулирования ситуации на основе принципов международного права. Петр Порошенко и Ильхам Алиев скоординировали действия по урегулированию нагорно-карабхского конфликта в рамках международных организаций.

    Президент заверил в неизменности позиции Украины относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах международно признанных границ.

    Главы государств также обсудили вопросы укрепления двустороннего партнерства, в том числе проведение Совета глав государств в Баку.

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