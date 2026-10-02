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    Помощник президента: Отношения Азербайджана с соседними странами развиваются в духе добрососедства

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 09:44
    Помощник президента: Отношения Азербайджана с соседними странами развиваются в духе добрососедства

    Отношения Азербайджана с соседними странами - стабильные, и продолжают развиваться в духе добрососедства.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    По его словам, санкции в отношении Ирана создают серьезные трудности для Азербайджана с экономической и деловой точек зрения, оказывая негативное влияние не только на Иран, но и на Азербайджан и другие соседние страны.

    Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан во внешней политике руководствуется принципами суверенитета, независимости и стратегической автономии.

    "Для нас это стратегический актив, и мы заплатили высокую цену за обретение независимости и сохранение суверенитета", - отметил он.

    По его словам, отношения Азербайджана с другими государствами строятся на принципах прозрачности и взаимного уважения.

    "Принципы остаются принципами. Мы видим эрозию международного права, но, несмотря на это, Азербайджан продолжает придерживаться собственных принципов и подходов в межгосударственных отношениях", - заявил помощник президента.

    Он также отметил, что внешняя политика Азербайджана носит инклюзивный характер.

    "Наши отношения с одной стороной не означают, что мы должны выступать против другой. Именно поэтому Азербайджан поддерживает хорошие отношения с Израилем. Вместе с тем мы не отказываемся от своих принципов", - сказал Гаджиев.

    По его словам, Азербайджан поддерживает создание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

    "Наши израильские друзья также знают позицию Азербайджана", - добавил он.

    Гаджиев также подчеркнул, что Азербайджан исходит из принципов добрососедства и невмешательства во внутренние дела государств.

    "Не может быть ситуации, при которой с суверенной территории Азербайджана будут осуществляться какие-либо действия против другого государства", - заявил он.

    Хикмет Гаджиев Региональный форум CAMCA 2026
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