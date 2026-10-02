İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycanın qonşu ölkələrlə münasibətləri mehriban qonşuluq ruhunda inkişaf edir

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 09:50
    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycanın qonşu ölkələrlə münasibətləri mehriban qonşuluq ruhunda inkişaf edir

    Azərbaycanın qonşu ölkələrlə münasibətləri sabitdir və mehriban qonşuluq ruhunda inkişaf etməkdə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda keçirilən CAMCA 2026 Regional Forumunda bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, İrana qarşı sanksiyalar iqtisadi və işgüzar nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan üçün ciddi çətinliklər yaradır, təkcə İrana deyil, həm də Azərbaycana və digər qonşu ölkələrə mənfi təsir göstərir.

    H.Hacıyev vurğulayıb ki, Azərbaycan xarici siyasətdə suverenlik, müstəqillik və strateji muxtariyyət prinsiplərini rəhbər tutur.

    "Bizim üçün bu, strateji aktivdir və biz müstəqilliyin əldə edilməsi və suverenliyin qorunub saxlanması üçün böyük bədəl ödəmişik", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın digər dövlətlərlə münasibətləri şəffaflıq və qarşılıqlı hörmət prinsipləri üzərində qurulur.

    "Prinsiplər prinsip olaraq qalır. Biz beynəlxalq hüququn aşınmasını görürük, lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlətlərarası münasibətlərdə öz prinsiplərinə və yanaşmalarına sadiq qalmağa davam edir", - prezidentin köməkçisi bildirib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanın xarici siyasəti inklüziv xarakter daşıyır.

    "Bir tərəflə münasibətlərimizin olması o demək deyil ki, biz digərinə qarşı çıxmalıyıq. Məhz buna görə də Azərbaycan İsraillə yaxşı münasibətlərə malikdir. Bununla belə, biz öz prinsiplərimizdən imtina etmirik", - Hacıyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan paytaxtı Şərqi Qüds olmaqla Fələstin dövlətinin yaradılmasını dəstəkləyir.

    "Azərbaycanın mövqeyi israilli dostlarımıza da məlumdur", - prezidentin köməkçisi əlavə edib.

    H.Hacıyev həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan mehriban qonşuluq və dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərindən çıxış edir.

    "Azərbaycanın suveren ərazisindən başqa bir dövlətə qarşı hər hansı bir fəaliyyətin həyata keçiriləcəyi bir vəziyyət ola bilməz", - o bəyan edib.

    Hikmət Hacıyev Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası (PA) CAMCA 2026 Regional Forumu
    Помощник президента: Отношения Азербайджана с соседними странами развиваются в духе добрососедства
    Presidential aide: Azerbaijan's relations with neighboring countries developing in spirit of good-neighborliness
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