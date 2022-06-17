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Помощник президента Азербайджана: Наши действия служат примером для всего мира

Помощник президента Азербайджана: Наши действия служат примером для всего мира "Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией служат примером для всего мира. Наши братские отношения являются примером для братских стран в Центральной Азии".
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 10:01
Помощник президента Азербайджана: Наши действия служат примером для всего мира

"Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией служат примером для всего мира. Наши братские отношения являются примером для братских стран в Центральной Азии".

Как сообщает Report, об этом в интервью турецким СМИ сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией имеет важное значение не только для тюркских стран, но и для всего мира: "Мы создали не имеющий аналога в мире братский союз".

По словам Гаджиева, Шушинская декларация, подписанная президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, имеет политическое, геополитическое и символическое значение.

Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что Шушинская декларация имеет совершенно иное значение с точки зрения времени и пространства: "Декларация основана на воле народов Турции и Азербайджана. Она задокументировала наш союз".

"Я хочу особо отметить, что это соглашение показывает, насколько дальновидны наши лидеры. Мы подчеркиваем стратегическое значение дружбы между Азербайджаном и Турцией в условиях, когда меняется мировой порядок", - сказал Гаджиев.

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Версия на английском языке Assistant to Azerbaijani President: “What we do is an example to the world” 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi: “Bizim etdiklərimiz dünya üçün örnəkdir”

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