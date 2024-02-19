Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны

Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом являются эффективными и своевременными.

Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом являются эффективными и своевременными.

Об этом Report заявил директор грузинского Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеет создание Бакинской инициативной группы (БИГ) по итогам конференции "На пути к полной ликвидации колониализма", прошедшей в Баку.

"Противостояние современным проявлениям колониализма в условиях многополярной системы миропорядка очень важно. В этой связи, деятельность таких платформ, как БИГ, ШОС или БРИКС имеет большую значимость. Отрадно, что Азербайджан делает такие независимые шаги по борьбе с этой проблемой, которые имеют стратегическое значение", - считает Апхаидзе.

Политолог напомнил, что неоколониализм является формой экономического, культурного и политического влияния бывших колониальных держав на бывшие колонии или на развивающиеся страны: "Однако система неоколониализма в эпоху постмодернизма работает совсем по-другому, сейчас все происходит в завуалированном виде".

Потому, актуальность освещения данной проблемы и противодействие неоколониальным практикам должны быть приоритетом для многих стран.

Как заявил в своей инаугурационной речи президент Азербайджана Ильхам Алиев, Азербайджан "оказывает и будет оказывать поддержку для того, чтобы полностью стереть с лица Земли неоколониализм и его факторы, оставшиеся в наследство от этой безобразной истории".