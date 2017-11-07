Полиция Санкт-Петербурга ищет лиц, причастных к антиазербайджанской провокации

Москва. 7 ноября. REPORT.AZ/ Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге незамедлительно пресекает антиазербайджанские акции в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Об этом российскому бюро Report заявил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

6 ноября на железнодорожном мосту в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга неизвестные установили баннер-растяжку с надписью "Свобода Талышистану" и флагами России и Ирана. Питерские азербайджанцы отреагировали на это и пожаловались в генеральное консульство Азербайджана в России.

"Как только поступила информация о плакате, мы обратились в Главное управление полиции города. Там приняли оперативные меры и сняли баннер. В данный момент устанавливаются лица, причастные к его размещению", - сказал С.Гасымов.