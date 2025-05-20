Пол Чи Хо Лау: Заседание GlobE Network в Баку играет ключевую роль в укреплении взаимодействия

Пол Чи Хо Лау: Заседание GlobE Network в Баку играет ключевую роль в укреплении взаимодействия

Шестое пленарное заседание GlobE Network, проходящее в Баку, играет ключевую роль в укреплении взаимодействия между антикоррупционными ведомствами разных стран.

Как передает Report, об этом заявил журналистам представитель Независимой комиссии по борьбе с коррупцией Гонконга (КНР) Пол Чи Хо Лау в рамках заседания.

"Эта платформа — необходимость. Конечно, мы могли бы продолжать международное сотрудничество и иными способами, но без такой структуры оно не было бы столь эффективным. В рамках пленарного заседания мы имеем возможность лично встретиться, обменяться опытом, наладить более прочные связи", — отметил он.

Пол Чи Хо Лау подчеркнул, что GlobE Network также предоставляет защищенную коммуникационную платформу для правоохранительных органов.

"Очень важно, что мы можем доверять этой платформе. Все коммуникации зашифрованы, что особенно значимо для правоохранительной деятельности. Это делает взаимодействие не только эффективным, но и безопасным. Мы не просто пользуемся ее преимуществами, но и обязаны делиться собственными знаниями и опытом, чтобы развивать эту сеть совместно с другими странами и организациями. Именно поэтому мы здесь", — добавил он.