    Почти 3 тыс. человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 22 марта, 2026
    • 10:59
    Почти 3 тыс. человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    С 28 февраля (08:00) по 22 марта (10:00) из Ирана в Азербайджан эвакуированы в общей сложности 2 921 человек.

    Как сообщает Report, среди эвакуированных 486 граждан Азербайджана.

    Кроме того, эвакуированы граждане ряда других стран, в том числе Китая (722), России (323), Бангладеш (198), Таджикистана (187), Пакистана (148), Индии (142), Омана (80), Индонезии (68), Ирана (53), Италии (44), Алжира (30), Испании (26), Германии (23), Канады (22), Франции (19), Саудовской Аравии (18), Японии (18), Грузии (17), Узбекистана (15), Польши (13), Швейцарии (13), Нигерии (13), Венгрии (12), Бахрейна (12), Казахстана (11), Мексики (11), США (11), а также Великобритании, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго (по 10 человек).

    Также среди эвакуированных - граждане Бразилии и Судана (по 8 человек), Словакии, Бельгии, Румынии и ОАЭ (по 6), Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии и Греции (по 5), Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов (по 4), Катара, Хорватии, Дании и Норвегии (по 3), а также Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Кипра, Словении, Мьянмы и Вьетнама (по 2 человека).

    Кроме того, эвакуированы по одному гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.

    Эвакуация из Ирана в Азербайджан Эскалация на Ближнем Востоке
    İrandan Azərbaycana indiyədək 76 ölkənin 2 921 vətəndaşı təxliyə olunub
    Nearly 3,000 evacuated from Iran to Azerbaijan in three weeks
    11:27

    Автовокзалы Азербайджана перешли на усиленный режим работы в праздничные дни

    Инфраструктура
    11:20

    Бакинский аэропорт признан лучшим в Центральной Азии и СНГ

    Бизнес
    11:13
    Делегация Азербайджана прибыла в Тбилиси на похороны патриарха Илии II

    Внешняя политика
    10:59

    Почти 3 тыс. человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внешняя политика
    10:58

    В Азербайджане за сутки изъято более 40 кг наркотиков

    Происшествия
    10:44
    Установлены личности пострадавших при взрыве в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО - 2

    Происшествия
    10:34

    МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 34 разыскиваемых лица

    Происшествия
    10:11

    Азербайджанские дзюдоисты выступят в последний день турнира "Большого шлема" в Тбилиси

    Индивидуальные
    09:44

    Лука Модрич провел более 550 матчей в топ-5 лигах Европы

    Футбол
