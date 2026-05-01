    Пиневич: Инфраструктурное развитие Карабаха замечаешь сразу по прибытии

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 15:56
    Пиневич: Инфраструктурное развитие Карабаха замечаешь сразу по прибытии

    Посол Беларуси Дмитрий Пиневич выразил восхищение масштабными преобразованиями, происходящими в Карабахе, отметив, что изменения становятся все более заметными с каждым визитом в регион.

    В беседе с корреспондентом Report в Ханкенди, Пиневич подчеркнул, что уже при прибытии в регион видны результаты активного инфраструктурного развития.

    "Прилетая в аэропорт, мы наблюдаем строительство связующих магистралей, развитие энергетических проектов, которые создают основу для реализации новых инициатив", - отметил он.

    Димпломат подчеркнул, что посещение Карабахского университета дипломатическим корпусом стало важным событием, позволившим оценить его динамичное развитие. "Мы увидели, как университет расширяет свой функционал, отвечая потребностям не только Карабаха, но и всего Азербайджана", - сказал дипломат.

    Он добавил, что данный опыт представляет особый интерес для Беларуси в контексте развития сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования.

    Посол также отметил, что его глубоко впечатлил Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида. "Азербайджанский народ бережно хранит свою историю и, несмотря на самые тяжелые ее страницы, продолжает уверенно смотреть в будущее", - подчеркнул он.

    Pineviç: Qarabağda infrastrukturun inkişafı dərhal nəzərə çarpır
    Pinevich: Karabakh's infrastructure development noticeable immediately upon arrival

