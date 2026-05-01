Pineviç: Qarabağda infrastrukturun inkişafı dərhal nəzərə çarpır

    Xarici siyasət
    01 may, 2026
    16:12
    Belarus səfiri Dmitri Pineviç Qarabağda baş verən genişmiqyaslı dəyişikliklərdən heyranlığını ifadə edərək, regionu hər ziyarət etdikcə dəyişikliklərin getdikcə daha çox nəzərə çarpdığını qeyd edib.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş müxbiri ilə söhbətində Pineviç vurğulayıb ki, regionda infrastrukturun fəal inkişafının nəticələri dərhal nəzərə çarpır.

    "Hava limanına gələrkən biz əlaqələndirici magistralların tikildiyini, yeni təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üçün zəmin yaradan enerji layihələrinin inkişaf etdirildiyini müşahidə edirik", - o qeyd edib.

    Səfir vurğulayıb ki, diplomatik korpusun Qarabağ Universitetinə səfəri onun dinamik inkişafını qiymətləndirməyə imkan verən mühüm hadisə olub. "Biz universitetin öz funksionallığını genişləndirərək təkcə Qarabağın deyil, bütün Azərbaycanın ehtiyaclarına cavab verdiyini gördük", - diplomat bildirib.

    O əlavə edib ki, bu təcrübə təhsil sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafı kontekstində Belarus üçün xüsusi maraq kəsb edir.

    Diplomat həmçinin Xocalı Soyqırımı Memorialının onu dərindən təsirləndirdiyini qeyd edib. "Azərbaycan xalqı öz tarixini qayğı ilə qoruyur və onun ən ağır səhifələrinə baxmayaraq, gələcəyə inamla baxmağa davam edir", - o vurğulayıb.

    Пиневич: Инфраструктурное развитие Карабаха замечаешь сразу по прибытии
    Pinevich: Karabakh's infrastructure development noticeable immediately upon arrival

    Son xəbərlər

    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti