Pineviç: Qarabağda infrastrukturun inkişafı dərhal nəzərə çarpır
- 01 may, 2026
- 16:12
Belarus səfiri Dmitri Pineviç Qarabağda baş verən genişmiqyaslı dəyişikliklərdən heyranlığını ifadə edərək, regionu hər ziyarət etdikcə dəyişikliklərin getdikcə daha çox nəzərə çarpdığını qeyd edib.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş müxbiri ilə söhbətində Pineviç vurğulayıb ki, regionda infrastrukturun fəal inkişafının nəticələri dərhal nəzərə çarpır.
"Hava limanına gələrkən biz əlaqələndirici magistralların tikildiyini, yeni təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üçün zəmin yaradan enerji layihələrinin inkişaf etdirildiyini müşahidə edirik", - o qeyd edib.
Səfir vurğulayıb ki, diplomatik korpusun Qarabağ Universitetinə səfəri onun dinamik inkişafını qiymətləndirməyə imkan verən mühüm hadisə olub. "Biz universitetin öz funksionallığını genişləndirərək təkcə Qarabağın deyil, bütün Azərbaycanın ehtiyaclarına cavab verdiyini gördük", - diplomat bildirib.
O əlavə edib ki, bu təcrübə təhsil sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafı kontekstində Belarus üçün xüsusi maraq kəsb edir.
Diplomat həmçinin Xocalı Soyqırımı Memorialının onu dərindən təsirləndirdiyini qeyd edib. "Azərbaycan xalqı öz tarixini qayğı ilə qoruyur və onun ən ağır səhifələrinə baxmayaraq, gələcəyə inamla baxmağa davam edir", - o vurğulayıb.