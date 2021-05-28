Пиневич: Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения приобрело мощный голос

"Азербайджан уделяет постоянное внимание вопросам здравоохранения, взаимодействуя с ВОЗ и ООН".

"Азербайджан уделяет постоянное внимание вопросам здравоохранения, взаимодействуя с ВОЗ и ООН".

Как сообщает Report со ссылкой на информагентство БЕЛТА, об этом министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил в ходе традиционной встречи министров здравоохранения Движения неприсоединения во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения приобрело мощный голос и вносит большой вклад в глобальную повестку дня в области здравоохранения", - сказал Дмитрий Пиневич.