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Пиневич: Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения приобрело мощный голос

Пиневич: Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения приобрело мощный голос "Азербайджан уделяет постоянное внимание вопросам здравоохранения, взаимодействуя с ВОЗ и ООН".
Внешняя политика
28 мая 2021 г. 12:39
Пиневич: Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения приобрело мощный голос
Дмитрий Пиневич

"Азербайджан уделяет постоянное внимание вопросам здравоохранения, взаимодействуя с ВОЗ и ООН".

Как сообщает Report со ссылкой на информагентство БЕЛТА, об этом министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил в ходе традиционной встречи министров здравоохранения Движения неприсоединения во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения приобрело мощный голос и вносит большой вклад в глобальную повестку дня в области здравоохранения", - сказал Дмитрий Пиневич.

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Версия на азербайджанском языке Belaruslu nazir: “Azərbaycanın sayəsində Qoşulmama Hərəkatı güclü bir səs qazanıb”
Версия на английском языке Pinevich: Thanks to Azerbaijan, Non-Aligned Movement acquired powerful voice

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