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Песков: В ближайшей перспективе встреча лидеров Азербайджана и Армении в РФ не планируется 

Песков: В ближайшей перспективе встреча лидеров Азербайджана и Армении в РФ не планируется  В ближайшей перспективе встреча лидеров Азербайджана и Армении в России не планируется, но РФ готова и впредь прилагать усилия для нормализации на своей площадке армяно-азербайджанских отношений.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 13:59
Песков: В ближайшей перспективе встреча лидеров Азербайджана и Армении в РФ не планируется 

В ближайшей перспективе встреча лидеров Азербайджана и Армении в России не планируется, но РФ готова и впредь прилагать усилия для нормализации на своей площадке армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Россия постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня на встрече с представителями мозговых центров в Баку, что планировавшаяся 7 декабря встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе не состоится.

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Версия на английском языке Peskov: Russia has no plan to host meeting between Azerbaijani and Armenian leaders in near future
Версия на азербайджанском языке Peskov: “Yaxın perspektivdə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Rusiyada görüşü planlaşdırılmır”

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