Песков: В ближайшей перспективе встреча лидеров Азербайджана и Армении в РФ не планируется

В ближайшей перспективе встреча лидеров Азербайджана и Армении в России не планируется, но РФ готова и впредь прилагать усилия для нормализации на своей площадке армяно-азербайджанских отношений.

В ближайшей перспективе встреча лидеров Азербайджана и Армении в России не планируется, но РФ готова и впредь прилагать усилия для нормализации на своей площадке армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Россия постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня на встрече с представителями мозговых центров в Баку, что планировавшаяся 7 декабря встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе не состоится.