Первый вице-спикер Узбекистана: Приветствуем решимость Азербайджана восстановить свою территориальную целостность

Узбекистан приветствует решимость Азербайджана восстановить свою территориальную целостность.

Узбекистан приветствует решимость Азербайджана восстановить свою территориальную целостность.

Об этом сообщил американскому бюро Report первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса, бывший министр иностранных дел Содик Сафоев, находившийся с визитом в Нью-Йорке для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, узбекско-азербайджанские отношения в настоящее время переживают золотой век: "Сегодня отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, пожалуй, находятся на беспрецедентном в истории уровне. В прошлом году президент Ильхам Алиев посетил Узбекистан три раза за год. Если я не ошибаюсь, такое было впервые. Сегодня у нас все более укрепляются политический диалог, взаимопонимание, развиваются экономические связи. Я очень рад, что в ходе двух последних визитов Президента Узбекистана в Азербайджан состоялось открытие школы в Физули, и там уже есть первые ученики. Я также сопровождал главу государства в рамках этого визита. С одной стороны мы увидели города, села и жилые центры, которые Армения разрушила за 30 лет, а с другой стороны мы увидели Карабах, который Азербайджан возродил за короткое время. Мы были очень рады возрождению региона".

Сафаев отметил, что Узбекистан всегда четко излагал свою позицию относительно правомерной борьбы Азербайджана: "Мы рады достижениям Азербайджана во всех областях, особенно в восстановлении территориальной целостности и справедливости. Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе и приветствуем решимость правительства и народа Азербайджана восстановить и защитить территориальную целостность, несмотря на все трудности. Я уверен, что вскоре Азербайджан превратит Карабах в один из самых райских уголков мира, а Шуша раскроет свои объятия и примет гостей со всего мира, чтобы они могли насладиться его красотой".