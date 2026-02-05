Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Первый вице-спикер парламента Украины: Внимание Азербайджана к энергокризису важно для нас

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 12:39
    Первый вице-спикер парламента Украины: Внимание Азербайджана к энергокризису важно для нас

    Украина надеется на помощь европейского сообщества и всего мира энергетическому сектору страны.

    Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель правящей партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

    Он отметил, что Украина сейчас испытывает большие проблемы в энергосекторе.

    "Мы знаем, что Азербайджан помогает генераторами, и мы очень благодарны Азербайджану за регулярную организацию таких поставок. Потому что на самом деле сейчас каждый генератор - это минута или час света там, где он нужен, в кризисной инфраструктуре, школе, больнице, в пункте обогрева для пенсионеров, малообеспеченных и других людей. Поэтому внимание Азербайджана в этом вопросе для нас важно", - подчеркнул Корниенко.

    С полным текстом интервью можете ознакомиться по ссылке.

