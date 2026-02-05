Первый вице-спикер парламента Украины: Внимание Азербайджана к энергокризису важно для нас

Украина надеется на помощь европейского сообщества и всего мира энергетическому сектору страны.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель правящей партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Он отметил, что Украина сейчас испытывает большие проблемы в энергосекторе.

"Мы знаем, что Азербайджан помогает генераторами, и мы очень благодарны Азербайджану за регулярную организацию таких поставок. Потому что на самом деле сейчас каждый генератор - это минута или час света там, где он нужен, в кризисной инфраструктуре, школе, больнице, в пункте обогрева для пенсионеров, малообеспеченных и других людей. Поэтому внимание Азербайджана в этом вопросе для нас важно", - подчеркнул Корниенко.

