Первый посол Перу в Азербайджане прибудет в Баку в конце месяца

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Первый чрезвычайный и полномочный посол Перу в Азербайджане Мария Милагрос Кастаньон Сеоане (Mrs. Maria Milagros Castañon Seoane) прибудет в Баку в конце этого месяца.

Об этом Report сообщили в посольстве Перу в Азербайджане.

Согласно информации, в связи с этим, временный поверенный в делах Перу в Азербайджане Луис Чанг Болдрини покинет страну в начале июня.

Отметим, что посольство Перу в Азербайджане было открыто в июне прошлого года.