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    Первый посол Перу в Азербайджане прибудет в Баку в конце месяца

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Первый чрезвычайный и полномочный посол Перу в Азербайджане Мария Милагрос Кастаньон Сеоане (Mrs. Maria Milagros Castañon Seoane) прибудет в Баку в конце этого месяца.

    Об этом Report сообщили в посольстве Перу в Азербайджане.

    Согласно информации, в связи с этим, временный поверенный в делах Перу в Азербайджане Луис Чанг Болдрини покинет страну в начале июня.

    Отметим, что посольство Перу в Азербайджане было открыто в июне прошлого года.

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